Liverpool-Elfer zu Unrecht? „Es tut extrem weh“

Thomas Sageder (LASK-Trainer):

„Die erste Halbzeit war cool. Wie wir in die Halbzeit gehen, 1:0 vorne gegen Liverpool, wenn man im Kabinentrakt Klopp sieht, der war nicht amused. In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass eine richtig gute Mannschaft gegen uns gespielt hat. Beim Elfmeter bin ich mir nicht sicher. Beim zweiten Tor war ich der Meinung, dass es ein Foul an der Mittellinie gab. Es war eine ordentliche Leistung, leider ist das Ergebnis nicht in Ordnung. Wichtig ist, dass die Mannschaft sieht, wenn du intensiv bist, unangenehm, mutig nach vorne verteidigst, dass hat man in der ersten Halbzeit gesehen, dass es auch gegen Liverpool funktionieren kann.“