Nagelsmann wird morgen als Bundestrainer verkündet

„Sport1“ zufolge habe sich der Bund bereits mit Nagelsmann geeinigt, die letzten Details seien bereits geklärt worden, heißt es. Offiziell werden am Freitag „die Ergebnisse der Gremiensitzungen“ vorgestellt, heißt: Wir erfahren, wer in die Fußstapfen von Hansi Flick treten wird. Wobei es sich hierbei so gut wie fix um den 36-Jährigen handelt ...