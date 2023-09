„Weißt du noch?“: Neue Pille soll Romantik retten

„Es dauert ein Weilchen, bis die Wirkung einsetzt“, raunt der gute Freund (Konstantin Wecker) einem älteren Herrn zu. Und er fügt hinzu: „Es hält nicht lange an, aber es ist es wert“ Alles klar. Schon suggeriert das Kopfkino, dass hier wohl die Manneskraft gepuscht werden soll. Allein, wir liegen falsch, denn die so dargereichte ominöse Pille dient der Wiederbelebung der Erinnerung - und soll eine Langzeitehe just am Hochzeitstag von der Patina der Gleichgültigkeit befreien.