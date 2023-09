Im Tierheim Parndorf werden zwei Otter großgezogen

Komplette Aufzucht ist neu

„Ich habe schon einmal Otter gehabt, die komplette Aufzucht ist aber auch für mich neu“, so die Tierärztin. So süß die beiden auch sind: Sie haben weder einen Namen, noch sind sie zahm und lieb. „Mein Hauptziel ist die Wieder-Auswilderung der Tiere“, so Herka. „Deshalb wird der Kontakt mit Menschen so gering wie möglich gehalten, ich rede beim Füttern auch nicht mit ihnen.“ Schön langsam stellt sie die Kleinen jetzt von Milch auf festes Futter um. Derzeit stehen schon Fisch und Mäuse auf ihrem Speiseplan.