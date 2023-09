Schnitzel beim Dorfwirt, Bier im Schweizerhaus

Der in den USA lebende Golfprofi Sepp Straka holt sich diese Woche daheim in Wien den Feinschliff für den Ryder Cup in Rom. MIt der Familie, Freunden und heimischen Köstlichkeiten tankt der Wiener Kraft für das Golf-Highlight in Italien. Wo der 30-Jährige am liebsten sein geliebtes Wiener Schnitzel isst und was er mit Ladies European-Tour-Spielerin Emma Spitz unternahm.