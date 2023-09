Immer mehr Vorarlberger schlittern in die Pleite

Die steigenden Lebenserhaltungskosten sorgen in Vorarlberg für einen enormen Anstieg bei den Privatinsolvenzen. Laut Hochrechnungen des Kreditschutzverbands 1870 (KSV) schlitterten in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres bereits 351 Personen in die Pleite, das sind 39 Fälle pro Monat und entspricht einem Plus von 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.