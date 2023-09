Frankreich bremst Chinas E-Autos aus

Paris will nur mehr den Kauf von E-Autos mit „Umwelt-Pickerl“ fördern. Viele chinesische Pkw würden dabei durchfallen. Frankreich hat so zum Schutz der eigenen Autokonzerne wohl einen Hebel gegen die Flut an Billig-Pkw aus China gefunden. Offen ist, ob Österreich und andere EU-Länder aufspringen.