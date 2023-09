Warum junge Kindergärtnerin den Job wechselte

Frustration und Resignation als ständiger Begleiter: Die ehemalige Kindergärtnerin Claudia Toth aus dem Industrieviertel in Niederösterreich hat einen neuen Weg gefunden, um Kindern und Eltern zu helfen. Mit der „Krone“ hat sie über ihre Beweggründe gesprochen - und darüber, was sie Eltern in ihrer neuen Funktion rät.