Hunde spürten vermissten Segler im Bodensee auf

Wassersportler hatten am Nachmittag des 6. Septembers Hilferufe gehört und dann ein herrenloses Boot gefunden. Rettungskräfte aus Bayern, Baden-Württemberg, Österreich und der Schweiz suchten bis Einbruch der Dunkelheit nach dem Mann - leider vergeblich. In den Tagen darauf waren neben Sonargeräten und Tauchern auch Leichenspürhunde auf dem Bodensee im Einsatz. Sie hatten den Mann nicht gefunden. Nun brachten zwei „Mantrailer“ die Wendung, denn die Suchhunde sind auf den Individualgeruch von Menschen trainiert. Sie konnten den Segler in der Nähe der Lindauer Pulverturms aufspüren.