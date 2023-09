Pilzberatung rettete Leben von Schwammerlsammler

Schon ein Stückchen kann töten

Mit genau so einem Pilz im Schlepptau kam am Montag ein Sammler in die Beratungsstelle im Neuen Linzer Rathaus. „Der Pantherpilz ist so giftig, dass schon ein kleines Stückchen reicht, um einen Menschen zu töten“, warnt der Mykologe. „Deshalb müssen unbedingt auch die anderen Pilze, die gemeinsam mit einem Giftpilz gelagert wurden, entsorgt werden!“