Immer mehr Unverletzte aus Tirols Bergen gerettet

Dramatisch in die Höhe geschossen sind im Jahr 2023 Einsätze in Fällen, bei denen Alpinisten in Tirol selbst verschuldet und grob fahrlässig in Bergnot kamen. Flüge des Polizeihubschraubers Libelle Tirol müssen die Geretteten in der Regel bezahlen - 53 Euro pro Minute!