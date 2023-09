Andreas Gabalier: „Nur Freude und Strahlen!“

Ein Rekord! Nie zuvor hat ein österreichischer Künstler für ein einziges Konzert so viele Karten verkauft. Was ist das für ein Gefühl, wenn 100.000 Fans kommen, um ausschließlich dich zu hören?

Ja, das war schon faszinierend. Meine Freunde haben mir das so vor Augen geführt: „Die kommen alle nur wegen dir!“ Ein Wahnsinn! So eine Euphorie und so ein Wir-Gefühl! So ein Eintauchen und einfach eine gute Zeit haben. Ich schau da immer in strahlende, lachende Gesichter und spür diese Freude. So viele Menschen, die einfach ihren Spaß haben wollen, die alle deine Lieder mitsingen - das ist Energie pur und gibt mir ein schwebendes Gefühl.