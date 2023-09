In Linzer Rotlicht-Club gehen die Lichter aus

Im nächsten Bordell gehen für immer die Lichter aus. In Linz ist zwischen den Besitzern des Gebäudes Rudolfstraße 95, in dem der „Club Emanuelle“ gleich bei der Einfahrt vom Mühlviertel die Blicke auf sich zog, und den neuen Pächtern ein Streit ausgebrochen. Und der dürfte darin enden, dass an dieser Adresse das Laster keine Chance mehr hat.