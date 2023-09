Die Stadt steht der Ukraine weiterhin zur Seite

Schon mehr als eineinhalb Jahre dauert der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine an. Seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 steht die Stadt Wien dem Land zur Seite und leistet große Hilfe vor Ort. So wurden insgesamt bereits mehr als 270 Tonnen an Hilfsgütern in betroffene Gebiete geliefert. 34 Lkw brachten medizintechnische Ausrüstung und zwei Lkw Schulausstattung in verschiedene ukrainische Städte. Jeweils vier Lkw fuhren nach Polen und in die Republik Moldau, um auch dort Geflüchtete aus der Ukraine mit Hilfsmitteln zu unterstützen. Zusätzliche Transporte sind gerade in Planung.