Doch nicht Glasner! Lyon hat einen neuen Trainer

Fabio Grosso wird neuer Trainer beim französischen Fußball-Erstligisten Olympique Lyon. Der 45-Jährige trete den Posten des Cheftrainers am Montag an, teilte der Klub am Samstag mit. Der ehemalige italienische Nationalverteidiger und Weltmeister von 2006 habe einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 mit der Option einer Verlängerung um eine weitere Saison unterschrieben.