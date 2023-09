„D’Muschtrmeasss“

Schon traurig. Ein Stück Kindheitsgeschichte geht zu Ende. Ich erinnere mich. Die Eltern packten uns Kinder in den doppelkabinigen VW-Pritschenwagen, und dann zuckelten wir los. Mich haben als Knirps die unheimlichen Menschenmassen geängstigt, weshalb ich mich immer an meine ältere Schwester hängte. Als geradezu bedrohlich erlebte ich die heiser geschrienen Stimmen der Staubsaugerverkäufer von Kobold. Das waren Kerle, die mit ihrem Wiener Geschwätz meiner Mutter so auf die Pelle rückten, dass sie immer errötete und nicht mehr aus noch ein wusste. Der Folklorelärm im Wirtschaftszelt, der Geruch von Bier, Urin und „Hennele“ steigt mir gerade wieder in die Nase, da ich das hier schreibe.