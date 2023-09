Alte E-Mails sorgen für neuen Aufruhr

Die „NEUE“ stützte ihren Bericht auf E-Mails an den damaligen Wirtschaftsbund-Direktor Walter Natter, der die Mails in weiterer Folge an Wirtschaftslandesrat Karlheinz Rüdisser (ÖVP) übermittelte. Mittlerweile werden die Mails versiegelt im Landesarchiv aufbewahrt, die Tageszeitung konnte aber Einsicht in Kopien nehmen. Darin beklagt sich etwa ein großer, österreichweit tätiger Lebensmittelhändler über „mangelnden Rückhalt“, zwei Seilbahnunternehmen aus Lech am Arlberg forderten erneut Unterstützung ein. Es werde deshalb die Inserateneinstellung erwogen.