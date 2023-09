ÖTTV-Teams bangen um WM- und Olympia-Tickets

Nach dem Ausscheiden am Donnerstag in Malmö im Achtelfinale der Team-EM wird es für die österreichischen Tischtennis-Teams mit der Teilnahme an den Team-Weltmeisterschaften im Februar in Südkorea sehr eng. Entscheidend wird die Team-Weltrangliste im Oktober sein, aktuell nehmen da die ÖTTV-Frauen und -Männer die Ränge 20 bzw. 28. ein. Für Robert Gardos und Co. wird es sich kaum ausgehen, und mit einer WM-Zuschauerrolle wäre auch die Olympia-Chance dahin.