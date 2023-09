Nanu? ÖSV-Asse trainierten unverhofft mit Odermatt

Trotz Wetterkapriolen sei das Trainingscamp unverzichtbar in der Saisonvorbereitung, betonte Alpinchef Herbert Mandl. „Es war ein interessanter, bunter Mix von Athleten, die immer wieder Läufe auch gemeinsam gefahren sind, weil der Platz auch irgendwo limitiert ist. Sich so zu arrangieren war ein Novum und eine feine Sache“, berichtete Mandl am Rande des Forum „Sicherheit im Sport“ in Stift Göttweig von der ungeplanten Zweckgemeinschaft.