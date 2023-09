Verriet dieses Urlaubsfoto Putins Hightech-Waffe?

In Badehose und in lässiger Pose winkt der beleibte russische Tourist in die Kamera. Doch was sich im Hintergrund des Urlaubsschnappschusses vom Vorjahr auf der Krim abspielt, ist - vor allem für die ukrainischen Streitkräfte - viel interessanter. Denn dort ist ein hochmodernes russisches Raketenabwehrsystem zu sehen, dessen Standort der Urlauber mit seinem Posting in sozialen Medien den Ukrainern auf einem Silbertablett servierte.