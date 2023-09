Lindemann: Jetzt wird gegen Aufdeckerin ermittelt

Vorwürfe stehen weiterhin im Raum

Was Till Lindemann angeht, so bleiben zwar keine strafrechtlichen Konsequenzen über, die Vorwürfe liegen aber weiterhin auf dem Tisch. Denn erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Sänger in einem Verfahren gegen die „Süddeutsche Zeitung“ unterlegen war, nachdem diese detailliert das „Casting System“ beschrieb, mit dem Lindemann auf Konzerten junge Frauen für sexuelle Handlungen - ob freiwillig oder nicht - zugeführt wurden. Das Gericht sah die Berichterstattung auf Basis zweier Betroffener ausreichend belegt.