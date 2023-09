WM-Titel für Verstappen in Singapur schon möglich?

WM-Titel in Singapur noch nicht möglich

Angesichts der noch zu holenden Punkte bräuchte er in Singapur nach dem Rennen 206 Zähler mehr als der Mexikaner, was nicht möglich ist. Verstappen kann an diesem Wochenende maximal weitere 26 Punkte (25 für den Sieg, einen für die schnellste Rennrunde) holen. Vorausgesetzt Perez punktet nicht. Viel Wahrscheinlicher ist der WM-Titel für Verstappen nächste Woche beim Japan-GP. Beim GP in Katar am 8. Oktober wartet auf den Niederländer zudem ein Sprint-Wochenende, das ihm zusätzliche Punkte bescheren könnte.