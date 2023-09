„Nicht oft gesehen“: 15-Jährige sorgt für Staunen

„Sie liegt weit vor Maren Lundby in diesem Alter“

„Ich kann mich an keine norwegische 15-Jährige erinnern, die auf diesem Niveau gewonnen hat. Wenn wir nur die Resultate sehen, liegt sie weit vor Maren Lundby in diesem Alter. Ich glaube nicht, dass Maren mit 15, 16 Jahren schon im Continental Cup Podiumsplätze geholt hat“, staunt Norwegens Verbandschef Clas Brede Braathen.