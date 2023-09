Wölfe & Hunde suchen lieber mit Augen als mit Nase

Wölfe überflügelten ihre domestizierten Verwandten in beiden Fällen. Das liegt wahrscheinlich nicht an besserer Beobachtungsgabe oder räumlicher Orientierung, sondern an höherer Motivation und Suchausdauer, meinen die Forscher. Ob es vielleicht auch an der Größe der Futterbelohnung gelegen haben könnte, wurde nicht getestet.