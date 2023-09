Start der „Herzalzeit“ im neuen Waldkindergarten

„Einen Waldkindergarten zu eröffnen, das war immer mein großer Traum. Ich bin ja selbst Mutter. Es ist einfach schön, wenn Kinder sich in der Natur entfalten können“, sagt Christine Gerold. Viele kennen die Kindergartenpädagogin, die in Poggersdorf aufgewachsen ist und nun in Gallizien lebt, von „Herzalzeit“. Sie organisierte Kindergeburtstage, Hochzeiten und mehr. Nun hat Gerold den Verein „Waldgarten Herzalzeit“ gegründet. Und vieles wurde für den Waldkindergarten von der Ingenieurin für Bautechnik auch selbst gemacht.