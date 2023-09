„Ich freu mich am meisten auf meine neuen Freunde“

68.132 Mädchen und Buben drücken alleine in Kärnten die Schulbank. Sie werden von 7428 Lehrerinnen und Lehrern in insgesamt 3613 Klassen in 360 Schulen unterrichtet. Aktuell gibt es bei uns 227 Volksschulen, 62 Mittelschulen, 7 Polys, 4 Sonder- schulen, 21 AHS und 28 BHS. Für fast 5800 kleine Kärntner beginnt heute mit dem ersten Tag in der Volksschule der „Ernst des Lebens“.