Künstler appellieren für mehr Klimaschutz

Scharfe Kritik an politisch Verantwortlichen

„Wir fordern die Regierung auf, die absolut kritische Lage endlich ernst zu nehmen und die notwendigen Gesetze und Klimaschutzmaßnahmen zu beschließen, bevor der Wahlkampf startet und Österreich neu wählt“, heißt es nun in einem Offenen Brief, den mehr als 50 prominente Kunstschaffende an die Bundesregierung richten.