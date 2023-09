Ashton Kutcher plötzlich der Buhmann von Hollywood

Kunis erzählt, dass es ihr erster Kuss war. Sie hätte damals große Angst gehabt und sei „noch ein 14-jähriges kleines Mädchen gewesen“. Was das jetzige Ehepaar gemeinsam als lustige Anekdote zum Besten gab, finden viele nicht so harmlos, sondern „ekelhaft“ und „gruselig“, auch wenn das Paar betonte, dass sie wie Geschwister am Set gewesen seien und erst viel später als Erwachsene richtig geküsst hätten.