Masterson unterstützt: Das sagen Kutcher & Kunis

Wollten „Aussage der Opfer nicht untergraben“

Mit diesen Worten hätten sie jedoch nicht versucht, „die Legitimität des Justizsystems oder die Gültigkeit des Jury-Urteils“ infrage zu stellen, so das Paar in ihrem Video. Mit den Briefen, die ausschließlich für den Richter bestimmt waren, hätten sie nicht versucht, „die Aussage der Opfer zu untergraben oder sie in irgendeiner Weise erneut zu traumatisieren“, so Kutcher.