Patriots ehren Brady und verlieren gegen Eagles

Einen guten Eindruck am ersten Spieltag machten auch die San Francisco 49ers (30:7 gegen die Pittsburgh Steelers) sowie die Green Bay Packers bei einem 28:20 gegen die Chicago Bears. Jordan Love als Quarterback-Nachfolger von Aaron Rodgers kam auf drei Touchdown-Pässe. Rodgers spielt mit den New York Jets in der Nacht auf Dienstag gegen die Buffalo Bills sein erstes NFL-Spiel im neuen Trikot. Die Miami Dolphins mit Quarterback Tua Tagovailoa setzten sich in einem offenen Schlagabtausch 36:34 bei den Los Angeles Chargers durch.