Keine Entschädigung für Schweizer VW-Fahrer

Elf Millionen Fahrzeuge bei VW betroffen

Bei VW wurde eine illegale Abschalteinrichtung in der Motorsteuerung seiner Dieselfahrzeuge verwendet. Im Normalbetrieb wird dabei ein Großteil der Abgasreinigungsanlage abgeschaltet. Die betreffende Software soll weltweit in etwa elf Millionen Fahrzeugen zum Einsatz gekommen sein. In Österreich waren 180.500 Autos von VW betroffen. Hinzu kamen Modelle von Audi, Skoda und Seat.