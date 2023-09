Teenager (14) soll Mitschüler erschossen haben

Erschreckende Taten im Nachbarland

In den vergangenen Monaten hatten mehrfach Gewalttaten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt. Vor wenigen Tagen war etwa bekannt geworden, dass ein Elfjähriger für den gewaltsamen Tod einer Zehnjährigen in einem Kinderheim in Wunsiedel, verantwortlich sein soll. Er hatte das Mädchen nach einem Streit stranguliert. Im März hatten zwei zwölf und 13 Jahre alte Mädchen gestanden, die zwölfjährige Luise erstochen zu haben. In diesen Fällen sind die Täterinnen und der Täter noch nicht strafmündig.