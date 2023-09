Sperren nach Unwettern erschweren den Schulweg

Sperren in Südkärnten

In Südkärnten ist hingegen noch immer der Radweg zwischen Sittersdorf und Bad Eisenkappel gesperrt. Auch ein Teilstück des Rieplweges in Blasnitzen ist nach wie vor nicht benutzbar. Amtsleiterin Marina Kuchar: „Der Sportplatz und die Hauszufahrten sind aber erreichbar.“ Wegen Arbeiten der Wildbach- und Lawinenverbauung in der Ebriacher Klamm ist die Trögener Straße vom 11. bis 15. September nur von 12 bis 13 Uhr und von 17 bis 8 Uhr morgens befahrbar.