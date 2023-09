So überführte die Polizei den „Rolex-Taxler“

„Der Fahrzeuglenker war mit 20 bis 30 km/h unterwegs. Das Taxi parkte sich im 15. Bezirk ein. Dann begann der Verdächtige, die Rolex vom Handgelenk zu nehmen“, so Chefinspektor Andreas Lang. Der 33-Jährige drehte dabei noch geschickt an der Lüftung, damit sein Opfer die Hand dementsprechend bewegt. Im 18. Bezirk war Endstation. Das Taxi wurde umstellt, der Türke von der Spezialeinheit „in Empfang genommen“. „Wir konnten die Uhr in seiner Hosentasche finden“, so Lang. Ein Teil der restlichen Beute lag in seiner Wohnung. Der Schaden beträgt 600.000 Euro.