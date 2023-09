Gegen diesen Taxler ermittelt die Wiener Polizei

Seit Mitte 2022 ist es in Wien zu mehreren brutalen Raubüberfällen gekommen, bei denen stark betrunkene Fahrgäste von einem Taxifahrer in Wien ausgeraubt wurden. Am Donnerstag hat die Wiener Polizei bei einer Pressekonferenz neue Ermittlungsdetails bekannt gegeben. Der Taxifahrer soll Uhren im Wert von 600.000 Euro erbeutet und weiterverkauft haben.