Ex-ÖVP-Ministerin redet sich Saudi-Arabien schön

Denkt man an Frauenrechte und Gleichberechtigung, ist wohl Saudi-Arabien nicht unbedingt das erste Land, das einem in den Sinn kommt. Die Öl-Monarchie am Golf, in der im Jahr 2022 196 Menschen teils öffentlich hingerichtet wurden, ist eher dafür bekannt, dass Frauen dort bis vor wenigen Jahren nicht einmal ein Auto lenken durften. Von anderen Dingen ganz zu schweigen. Ex-ÖVP-Wirtschaftsministerin Margatete Schramböck lobt dennoch die „Fortschritte“, die der Staat gemacht haben soll.