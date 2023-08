Laut NGO: Saudi-Arabien tötete Hunderte Migranten

Saudi-arabische Grenzschützer haben laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch seit Anfang 2022 an der Grenze zum Jemen hunderte Migranten aus Äthiopien getötet. Dem am Montag veröffentlichten Bericht zufolge stützen sich die Vorwürfe auf 38 Zeugeninterviews sowie Satellitenbilder und in Online-Netzwerken veröffentlichte Aufnahmen.