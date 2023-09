Gänsehaut-Momente und Teamgeist als Trumpf-Ass

Binnen Minuten waren alle Startplätze ausgebucht, am Mittwoch wurden dann die Teilnehmer beim von der „Krone“ präsentierten WKO-Businesslauf in Linz mit Traumwetter belohnt. Chefs und Mitarbeiter zusammengespannt in Teams - ein Spektakel, das bei Zuschauern für Gänsehaut-Momente sorgt. Sehen Sie hier einige der besten Bilder.