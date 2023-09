„Ryder Cup ist wie Fußball auf dem Golfplatz“

Gerald Stangl, Prokurist der Murhof Gruppe. war 2008 und 2010 Europas Kapitän beim Junior Ryder Cup, wird in Rom seinen sechsten Ryder Cup live vor Ort sehen: „Da Bernd Wiesberger 2021 in Wisconsin spielte, wird mit Sepp erstmals ein Österreicher bei einem Ryder Cup in Europa zu sehen sein. Das ist toll.“