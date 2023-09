200 Häftlinge aus Garsten ziehen bis Jahresende um

20 Plätze in Garsten bleiben für Gefangene

Schon bisher gab es in Garsten eine Abteilung für Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Tat zwar zurechnungsfähig waren, aber unter einer schweren psychischen Störung litten. Weil das immer mehr werden – oder, wie es das Justizministerium gegenüber der „Krone“ formuliert, „aufgrund des fortgesetzten Anstiegs der Belagszahlen im Maßnahmenvollzug in den vergangenen Jahren“ – wird die Justizanstalt in Garsten schrittweise umgestellt. Mit Jahreswechsel stehen dann rund 250 Plätze zur Verfügung. Dazu kommen noch 20 Plätze für Verdächtige, die in U-Haft sitzen oder für kurze Haftstrafen. Die Wahl fiel laut Ministerium wegen der „mittleren Größe“ der Justizanstalt auf Garsten.