Handy und Kopfhöhrer als neue Gefahren am Schulweg

Jeder vierte Unfall wegen Ablenkung oder Unachtsamkeit

Es ist einer von ein paar einfachen Tipps, mit denen sich die Sicherheit am Schulweg erhöhen lässt. 2277 Kinder wurden in den vergangenen fünf Jahren bundesweit am Weg zur oder von der Schule verletzt - 430 davon in Oberösterreich. Eine wesentliche Rolle spielen Unachtsamkeit und Ablenkung. Jeder vierte Schulwegunfall ist laut ÖAMTC darauf zurückzuführen.