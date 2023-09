Saisonfehlstart: Mozarts Krönungsoper ohne Krone

Am Rande der Spielbarkeit

Ein gerütteltes Maß an Einsatz und Präzision nicht nur in den Streichern oder den unelegant mauzenden Bläsern darf sein. Natürlich fordert Heras-Casado vor allem zu Beginn teils aberwitzige Tempi am Rande der Spielbarkeit, setzt aber schließlich auf einen kontrastreichen höchst eloquenten, historisch informierten Mozartklang. Das könnte für großartige Momente sorgen, und gibt den Sängern die Möglichkeit, ihre Arien über schöne Phrasen hinaus ausdrucksstark, lebendig zu gestalten.