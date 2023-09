Brief an Ministerin: „Brauchen das Pionierboot!“

„In Anbetracht der bereits seit 15. Dezember 2022 bestehenden Herausforderungen und der anhaltenden Schwierigkeiten, die die Menschen in Guntschach erleiden, möchte ich eindringlich darum bitten, den Assistenzeinsatz für den Personentransport mittels Pionierboot bis Ende Dezember 2023 zu verlängern. Dies würde es uns ermöglichen, die Bevölkerung weiterhin mit dringend benötigter Unterstützung zu versorgen und die Situation zu erleichtern,“ schreibt Bürgermeister Franz Ragger in seinem Brief an Verteidgungsministerin Klaudia Tanner.