Ein 300 Jahre alter Hof mit hochmodernem Ansatz

Es ist ein längerer Weg vom Zentrum in Nußdorf-Debant bis zum Leitnerhof der Kollnigs am Eingang des Debanttales auf 1248 Metern. Eine zumeist einspurige Straße führt uns zum Ziel. Was als normal gilt, war bis vor wenigen Jahren keine Selbstverständlichkeit. Bis 2017 war man der letzte unerschlossene Hof in Osttirol.