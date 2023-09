TV-Expertin Kemme kommentiert im Hermoso-Trikot

„Hätte ihm eine geklatscht“

Zuvor hatte sich bereits DFB-Kapitänin Alexandra Popp öffentlich zu der Causa geäußert. „Wenn unser DFB-Präsident so meinen Kopf genommen hätte und mich auf den Mund geküsst hätte, wäre ich da definitiv auch nicht locker mit umgegangen. Ich hätte ihm vielleicht eine geklatscht oder ihn weggeschubst“, so die Stürmerin in der NDR-Sendung „DAS!".