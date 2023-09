„Nachzipf“ füllt Kalender von Nachhilfeinstituten

Der Herbst naht - und mit ihm auch die Nachprüfungen. Das macht sich in Oberösterreichs Nachhilfeinstituten deutlich bemerkbar. In Oberösterreich standen und stehen die Schüler mit drohenden Kompensationsprüfungen bei den professionellen „Helferlereins“ wie Schülerhilfe, Lernquadrat und Co. Schlange.