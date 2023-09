Schulen vermehrt von Einbrechern heimgesucht

Erst in der Nacht auf Mittwoch waren unbekannte Täter in der HAK Waidhofen an der Thaya am Werk. Die Polizei bestätigt aber eine regelrechte Serie in den vergangenen Wochen – Einbruchswellen in Schulen wie diese stehen mittlerweile jährlich an der Tagesordnung. Aus diesem Grund nimmt sich nun das Landeskriminalamt verstärkt der Sache an und ermittelt auf Hochtouren. Ob es sich dabei immer um dieselben Täter handelt, ist derzeit noch unklar.