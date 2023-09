Bayern gibt ÖFB-Juwel Wanner auf Leihbasis ab

„Für Pauls weitere Entwicklung ist es nun wichtig, kontinuierlich Spielpraxis in einer Profiliga zu bekommen. Aufsteiger Elversberg hat ihm diese Möglichkeit in der 2. Liga geboten. Wir wünschen ihm dort alles Gute“, wird Bayern-Campusleiter Jochen Sauer in einer Vereinsmitteilung zitiert.