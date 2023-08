Wer ist „John Doe“, der im Inn trieb?

Rätsel gibt der Kriminalpolizei eine Leiche auf, die am Donnerstagvormittag aus dem Inn in Oberösterreich geborgen wurde. Wer ist dieser „John Doe“ und wo kommt er her. Denn der Tote muss nicht zwingend aus der unmittelbaren Umgebung im Innviertel stammen, vor allem wegen des Hochwassers der vergangenen Tage.