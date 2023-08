Urteilsspruch in Causa „umgesägte Strommasten“

„Der Wind wird die Löcher in den Masten nicht gebohrt haben. Wanderer, Kobolde oder einen Hirsch schließe ich auch aus. Wer also, außer Ihnen, hätte ein Motiv? Die Masten lagen auf Ihrem Grundstück“, begründet Richter Martin Mitteregger das nicht rechtskräftige Urteil gegen den 61-jährigen Landwirt aus der Hofsteiggemeinde am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch. Der Angeklagte hatte im März dieses Jahres für einen örtlichen Stromausfall gesorgt, nachdem er auf seinem Grundstück zwei Strommasten angebohrt und diese schließlich mit seinem Bagger zum Umstürzen gebracht hat.